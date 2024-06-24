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Adıyaman'da Kızılçam Ormanı'nda Yangın Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Kızılçam Ormanı'nda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 30 dönümlük alanda bulunan çam ağaçları zarar gördü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bulunan Kızılçam Ormanı'nda çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı-Malatya karayolu Ak Toprak Köyü kırsalında bulunan Kızılçam Ormanı'nda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyürken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda yaklaşık 30 dönümlük alanda bulunan çam ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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