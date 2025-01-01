Adıyaman'da Kıraathanede Yangın Çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iş yerinde çıkan yangın korkuttu.

Edilen bilgilere göre, Besni ilçesinin Sarıyaprak Köyünde M.C'ye ait kıraathanede yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı çıkan yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN