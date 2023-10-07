Adıyaman'da Kimliği Belirsiz Kişi Tarafından Kovalanan Genç Bıçaklandı

Adıyaman Sıratut Mahallesi Demokrasi Parkı önünde bir genç, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kovalanarak bıçaklandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Adıyaman'da kimliği belirsiz bir kişi tarafından kovalanan genç, bıçak darbesinden kaçamadı.

Olay, Adıyaman Sıratut Mahallesi Demokrasi Parkı önünde meydana geldi. Demokrasi Parkı önünde duran Emir Ö. isimli şahsın yanına gelen bir kişi, belinden çıkarttığı bıçak ile şahsı kovalamaya başladı. Kimliği belirsiz saldırgan tarafından kovalanan şahıs, karın bölgesinden aldığı bıçak darbesiyle yere düştü.

Bıçaklanan şahıs yere düşünce, olayın faili olan saldırgan şahıs ise hızla olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın şüphelisinin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. - ADIYAMAN