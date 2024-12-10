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Adıyaman'da Kendinden Habersiz Kalan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Adıyaman'da Kendinden Habersiz Kalan Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
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Besni ilçesinde yakınları tarafından kendisinden haber alınamayan Ali Gölbaşı, evinde ölü bulundu. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, cansız bedenine ulaştı. Ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kendisinden haber alınamayan bir kişi evinde ölü bulundu.

Besni ilçesi Erdemoğlu Mahallesi'nde yaşayan Ali Gölbaşı isimli kişiden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda evin kapısı açılarak içeriye girilerek Ali Gölbaşı'nın cansız bedeniyle karşılaşıldı. Polis ekipleri olay yerinde ve çevrede incelemelerde bulundu. Polisin tamamlanan incelemelerinin ardından Ali Gölbaşı'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gölbaşı'nın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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