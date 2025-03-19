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Adıyaman'da Kaza Sonrası Yaralı Kamyon Şoförü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da Kaza Sonrası Yaralı Kamyon Şoförü Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında yaralanan kamyon şoförü Gaffar Bozdemir, taburcu olduktan üç gün sonra hayatını kaybetti. Kaza sonucu bir kişi ölmüş, Bozdemir hastaneye kaldırılmıştı. Otopsi yapılacak.

Adıyaman'da kullandığı kamyonun kontrolünü kaybetmesi sonucu 1 kişinin ölümüne neden olan ve daha sonra yaralanan sürücü, taburcu olduktan sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Mart 2025 Adıyaman-Gölbaşı kara yolu Börgenek rampasında meydana gelmişti. Gaffar Bozdemir (46), idaresindeki 02 AFK 377 plakalı kum yüklü hafriyat kamyonu, virajda kontrolden çıkarak, önce yol kenarındaki bariyerlere sonra da akaryakıt istasyon alanındaki oto bakım bölümünde park halindeki 2 tıra çarpıp, tarlaya devrilmişti. Feci kaza esnasında tırlardan birisini yıkayan Cihan Özkan (38) hayatını kaybetmiş kamyon şoförü Gaffar Bozdemir ise yaralı olarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı.

Kaza anı ise akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansımıştı. Gaffar Bozdemir, birkaç gün boyunca tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bozdemir, taburcu olduktan yaklaşık 3 gün sonra ikamet ettiği adresinde aniden fenalaşarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gaffar Bozdemir'in cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna getirildi. Ölümü şüpheli görülen Gaffar Bozdemir'e otopsi yapıldı.

Taburcu olduktan yaklaşık 3 gün sonra hayatını kaybeden Gaffar Bozdemir'in kesin ölüm nedeni otopsi sonuçlarının çıkması sonrası belirleneceği öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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