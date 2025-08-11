Adıyaman'da Kaza: Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yaralandı

Adıyaman'da Kaza: Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu halk sağlığı hizmetleri başkanı Dr. Mustafa Kutlu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Adıyaman'da kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Mustafa Kutlu idaresindeki 02 ABC 180 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 EDM 477 plakalı kamyon Sakarya Caddesi İtfaiye Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Mustafa Kutlu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Mustafa Kutlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Kazada hayatını kaybeden Deniz Servan Narin'in son paylaşımı ortaya çıktı

Hayatını kaybeden sosyal medya fenomeninin son paylaşımı ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni feci şekilde can verdi! Kaza anı kamerada
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.