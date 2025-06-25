Adıyaman'da Kayıp Hasan Bağcı İçin Endişeli Bekleyiş

Adıyaman'da 32 yaşındaki Hasan Bağcı'dan 23 Haziran'dan bu yana haber alınamıyor.

Edinilen bilgilere göre, Siteler Mahallesi 20149 Sokak'ta ikamet eden Sait ve Zeynep çiftinin 5 çocuğundan biri olan 32 yaşındaki Hasan Bağcı, akşam saatlerinde evinden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Eve geri dönmeyen ve kendisinden haber alınamayan Hasan Bağcı'nın hayatında endişe eden yakınları durumu Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bekar olan ve her hangi bir sağlık problemi bulunmayan Hasan Bağcı'nın hayatından endişe ediliyor.

Kayıp başvurusu üzerine emniyet birimleri konuya ilişkin soruşturma başlattı. Polis ekipleri, Hasan Bağcı'nın bulunması için çalışma gerçekleştiriyor.

Bağcı ailesi, Hasan Bağcı'nın kaybolmasının ardından büyük bir endişe içerisinde olduklarını dile getirerek, gören ya da yerini bilenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ya da en yakın polis birimine bildirmelerini istedi.

Bağcı Ailesi, "Hasan'ın kimseyle bir sorunu yoktu. Evden her zamanki gibi çıktı, ama bir daha dönmedi. Günlerdir ondan tek bir haber alamıyoruz. Yaşayıp yaşamadığını bile bilmiyoruz. Lütfen gören ya da duyan biri varsa bize ya da emniyete ulaşsın" şeklinde konuşarak yetkililerden konunun hassasiyetle ele alınmasını talep etti. - ADIYAMAN