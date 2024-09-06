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Adıyaman'da Kavga İhbarı Sonucu Yaban Hayvanı Bulundu

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Adıyaman'da bir evde çıkan kavga ihbarına giden polis ekipleri, evde yaban hayvanı olduğunu keşfetti. Karısını darp eden şahıs gözaltına alınırken, ayrıca şahsa koruma altındaki hayvanı avlayarak yurt dışına satmaya çalışmaktan 113 bin TL para cezası kesildi.

Adıyaman'da kavga ihbarına giden polis ekipleri, evde yaban hayvanı buldu. Karısını darp eden şahıs gözaltına alınırken, ayrıca şahsa koruma altındaki hayvanı avlayarak yurt dışına satmaya çalışmaktan 113 bin TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi, 910 sokakta bulunan bir evde 'Aile içi şiddet' olduğu yönünde ihbar alan polis ekipleri belirtilen adrese gitti. Olay yerine gelen polis ekipleri V.A., isimli kadına şiddet uyguladığı iddia edilen F.Ş'yi gözaltına aldı. Evde incelemelerde bulunan polis ekipleri aynı zamanda kafes içerisinde doğan olduğunu fark ederek durumu Hayvan Durum İzleme (Haydi) polis ekiplerine ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Daha sonra olay yerine gelen ekipler, yurt dışına satılması planlanan doğana el koydu. Doğanın, yapılacak olan veteriner kontrolünün ardından yeniden doğaya salıverileceği öğrenilirken koruma altında olan yaban hayvanını avlayan Faysal Ş'ye 113 bin TL idari para cezası uyguladı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa Güncel Polis Kavga

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