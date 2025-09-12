Haberler

Adıyaman'da Kavga Arasına Müdahale Eden Kişi Darp Edildi

Adıyaman'da Kavga Arasına Müdahale Eden Kişi Darp Edildi
Adıyaman'da bir kişi, maddi hasarlı trafik kazası sonrası çıkan kavgaya müdahale etmek istedi. Kavgaya müdahale eden Seydi Ç., kavga eden şahıslar tarafından darp edilerek yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da bir kişi müdahale etmek istediği kavgada darp edilerek yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahalle TOKİ Kavşağı'nda maddi hasarlı trafik kazası sonrası kavga yaşandı. Bu esnada yoldan geçen Seydi Ç., kavga eden şahıslara müdahale etmek istedi. Bu esnada kavga eden şahıslar Seydi Ç'ye saldırdı. Darp edilen Seydi Ç., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Seydi Ç'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
