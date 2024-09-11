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Adıyaman'da Kavga: Araç Sopaların Hedefi Oldu

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Adıyaman'da iki grup arasında çıkan kavgada bir araç sopaların hedefi oldu. Kavga esnasında bazı şahıslar aracı sopalarla parçalamaya çalıştı. Araç sürücüsü polis ekiplerine durumu bildirdi.

Adıyaman'da, iki grup arasında çıkan kavgada bir araç sopaların hedefi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Karadağ Ormanlık alan yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Henüz belirlenemeyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında bazı şahıslar kavga ettikleri şahsın 06 AAT 628 plakalı aracını sopalarla parçalamaya çalıştı. Araç sürücüsü bu esnada aracıyla hızla kaçarak Cumhuriyet Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerine gelerek polis ekiplerine durumu bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Olayın jandarma bölgesinde yaşanmasından dolayı durum jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri kavga olayına karışan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik 3-sayfa Güncel Polis Kavga Olay

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