Adıyaman'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, kasten öldürme suçundan her yerde aranan şahıs, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, kasten öldürme suçundan yaklaşık 2 yıldır her yerde arana ve çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenilen R. B., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN