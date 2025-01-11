Adıyaman'da Kasten Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Kasten öldürme suçundan 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. adlı şahıs Adıyaman'da yakalanarak tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.
Adıyaman'da, kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından kasten öldürme suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A. isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamam şahıs sevk edildiği Adıyaman Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN