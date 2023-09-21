Adıyaman'da Kasklı Bir Hırsızın Motosiklet Çalması

Adıyaman'da bir motosikletin kasklı bir hırsız tarafından çalınması güvenlik kameralarına yansıdı. Motosiklet sahibi polise başvurarak hırsızın yakalanmasını istedi.

Adıyaman'da kasklı bir hırsızın motosikleti çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Bahçelievler Mahallesi 934. Sokak'ta meydana geldi. Mehmet Öteleş'e ait 02 ADC 121 plakalı motosiklet kaldırımda park halindeyken, sabah saat 06.00 civarında çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kasklı bir kişi motosikletin yanına gelip, direksiyon kilidini kırıyor. Yaklaşık 5 dakika içerisinde direksiyon kilidini kıran ve motosikleti çalıştıran şahıs kayıplara karışıyor.

Sabah kalktığında motosikletinin yerinde olmadığını fark eden motosiklet sahibi durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Motosiklet sahibi Mehmet Öteleş'in babası Hüseyin Öteleş yaşanan olayla ilgili, "Akşamdan motorumuzu kapının önüne park ettik. Sabah saat 06.10'da motoru çalmışlar. Sabah kalktığımızda motorun yerinde olmadığını fark ettik. Kamera kayıtlarına baktık, kasklı bir tane hırsız gelip motoru çalıp götürüyor. Şikayette bulunduk. Bu hırsızın bir an önce yakalanmasını rica ediyoruz" dedi. - ADIYAMAN