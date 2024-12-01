Adıyaman'da Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden biri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2527 Sokak içerisinde Abdurrahman B. ile Muhammed B. arasında tartışma çıktı. İki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed B., 16 yaşındaki kardeşi Abdurrahman B.'yi eline aldığı bıçakla yaraladı. Kolundan yaralanan Abdurrahman B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdurrahman B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kardeşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Muhammed B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN