Üye Girişi
Haberler
Rejim karşıtı Suriye Milli Ordusu, Kuveyris Askeri Havaalanı'nı ele geçirdi

Savaşın seyrini değiştirecek hamle! Lojistik hattını kestiler

 Silahlı muhalif gruplar 8 yıl sonra Halep'te meydana bayrak çekti

Harita değişiyor! 8 yıl sonra bir ilk

 Halep Havalimanı'ndaki Rusya bayrağını indiren muhalif asker: Köpek gibi kaçtılar buradan

Rus bayrağını indirip ateşe veren asker o anları Türkçe anlattı
Kimlik numarası yüzünden başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı

Kimlik numarası nedeniyle başı dertten kurtulmuyor! Katil de oldu hamile de kaldı

Adıyaman'da Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Adıyaman'da Kardeşler Arasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da iki kardeş arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 16 yaşındaki Abdurrahman B. bıçakla yaralandı, sağlık durumu iyi. Kavga eden kardeşten biri kaçtı, yakalama çalışmaları sürüyor.

Adıyaman'da iki kardeş arasında çıkan bıçaklı kavgada kardeşlerden biri yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Cumhuriyet Mahallesi 2527 Sokak içerisinde Abdurrahman B. ile Muhammed B. arasında tartışma çıktı. İki kardeş arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Muhammed B., 16 yaşındaki kardeşi Abdurrahman B.'yi eline aldığı bıçakla yaraladı. Kolundan yaralanan Abdurrahman B., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Abdurrahman B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kardeşini bıçaklayarak olay yerinden kaçan Muhammed B.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Beşar Esad'ın apar topar kaçtığı ülke belli oldu
img

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif
img

"Geçim sıkıntısı çekiyorum" diyordu, yüzünü gerdirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Ankaragücü Pendikspor Maçı Yayın Bilgisi Silifke Bld. - Karşıyaka Maçı Bilgileri Şanlıurfaspor-Keçiörengücü Maçı Bilgileri Ankaragücü Pendikspor CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ankaragücü Pendikspor maçı ne zaman? Silifke Bld. Karşıyaka CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Silifke Bld. Karşıyaka maçı ne zaman? Şanlıurfaspor Keçiörengücü CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Şanlıurfaspor Keçiörengücü maçı ne zaman? Bursaspor Artvin Hopa Maç Detayları Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçı Yayın Bilgisi Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.