Mahsur kalan vatandaşları jandarma kurtardı

Adıyaman'da, iki gündür etkili olan kar yağışından dolayı yolda mahsur kalan vatandaşları jandarma ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkeze bağlı Paşa Mezra Köyü yakınlarında devriye görevi yapan İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yolda kara saplanmış çok sayıda araç olduğunu fark etti.

Jandarma ekipleri karda mahsur kalan araçları tek tek mahsur kaldığı yerden çıkararak vatandaşları kurtardı. Jandarma ekiplerince kurtarılan vatandaşlar, ekiplere teşekkür etti. Huzur ve güven veren jandarma ekipleri daha sonra devriye görevlerine kaldığı yerden devam etti. - ADIYAMAN