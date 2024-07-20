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Adıyaman'da kan donduran cinayet: Karısını öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attı

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Adıyaman'da, 3 çocuk annesi Esma Biçer, kocası Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Şahıs eşinin cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Adıyaman'da kan donduran cinayet: Karısını öldürüp cesedini torbaya koyarak bahçeye attı

Cani koca 3 çocuk annesi karısını boğarak öldürdü

ADIYAMAN - Adıyaman'da, 3 çocuk annesi 41 yaşındaki Esma Biçer, kocası Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Şahıs eşinin cesedini torbaya koyarak bahçeye attı.

İddialara göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi 934 Sokak içerisinde ikamet eden 41 yaşındaki Esma Biçer, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı eşi Kemal Biçer tarafından boğularak öldürüldü. Kemal Biçer, isimli şahıs öldürdüğü eşi Esma Biçer'in cesedini torbaya koyarak bahçeye attı. Torba içerisinde bulunan cesedin bir süre sonra koku yapmasından sonra rahatsız olan mahalle sakinleri durumu fark ederek polise bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından Esma Biçer'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

3 çocuk annesi eşini öldüren Kemal Biçer, ise polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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