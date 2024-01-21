Adıyaman'da Kamyonun Damper Kapağı Açıldı, Karayoluna Moloz Döküldü

Adıyaman'da seyir halinde olan bir kamyonun damper kapağının açılması sonucu karayoluna moloz döküldü.

Edinilen bilgilere göre, Altınşehir istikametinden Gölbaşı istikametine seyir halinde olan moloz yüklü kamyonun Köprülü Kavşakta damper kapağı açıldı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı kapağın açılmasıyla yüklü olan molozlar karayoluna döküldü. Durumu fark eden sürücü, polis ekiplerine bilgi vererek güvenlik önlemi alınmasını istedi. Kısa sürede belirtilen bölgeye gelen trafik polisleri ulaşımı tek yönden vererek molozların kaldırılmasını bekledi. Yapılan çalışmalar neticesinde kumun kaldırılmasıyla yol yeniden çift şeritten ulaşıma açıldı. - ADIYAMAN