Adıyaman'da Kamyonetle Motosiklet Çarpışması: 1 Yaralı

Adıyaman'da kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Emrullah B., idaresindeki 15 ACD 399 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 RG 280 plakalı kamyonet, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlköğretim Okulu yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Emrullah B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Emrullah B'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN