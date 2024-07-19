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Adıyaman'da Kamyonet ve Otomobil Çarpışması Sonucu 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Adıyaman'da kayısı bahçesinden dönen kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da kayısı bahçesinden dönen kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan 5 yaşındaki çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir hafta önce İsa Ç. 23 AAG 684 plakalı kamyoneti Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu Bölge Trafik Merkezi yakınlarında arızalanınca yol kenarına çekmiş bu esnada kamyonetin arkasından gelen Hamza Ç. idaresindeki 06 DY 0107 plakalı otomobil, duramayarak kamyonete arkadan çarpmıştı. Kazada Hamza Ç. ile otomobilde bulunan 5 yaşındaki Berat Çakır, Salih Ç., Merve Ç., İde Ç. ve Azize Ç'yi yaralanmıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Berat Çakır, yaklaşık 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Berat Çakır'ın cenazesi tamamlanan işlemlerinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte öte yandan her iki araç sürücünün amca çocukları olduğu ve her iki araçta bulunan kişilerin Malatya'daki kayısı bahçelerinde çalıştıktan sonra memleketleri Şanlıurfa'ya döndükleri öğrenilmişti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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