Adıyaman'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü

Adıyaman'da Kamyonet Uçuruma Yuvarlandı: 2 Ölü
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Adıyaman'ın Ulubaba Dağı eteklerinde bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu sürücü Mehmet Özçalkap ve yanındaki Mahmut Ayaz hayatını kaybetti. Kaza, sabah saatlerinde yoldan geçenler tarafından fark edildi ve jandarma ile sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Adıyaman'ın Ulubaba Dağı eteklerinde patika yolda ilerleyen bir kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde meydana gelen kazada, Mehmet Özçalkap (59) idaresindeki 46 AG 354 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kaza sabah saatlerinde yoldan geçenler tarafından fark edildi. Kaza yerine ihbar üzerine çok sayıda jandarma, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede, sürücü Mehmet Özçalkap ile araçta bulunan Mahmut Ayaz'ın (65), hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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