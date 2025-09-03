Adıyaman'da Kamyonet Takla Attı
Adıyaman merkezde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyonet takla attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, araçta hasar meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet kontrolden çıkarak takla attı. Meydana gelen kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta hasar meydana geldi. Kaza yapan araç daha sonra çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa