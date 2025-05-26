Adıyaman'da Kamyonet Şarampole Girdi: 3 Yaralı

Adıyaman'da Kamyonet Şarampole Girdi: 3 Yaralı
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Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolünü kaybeden bir kamyonet, ani manevra sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve iki yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin şarampole girdiği kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, N.T. yönetimindeki 40 K 6024 plakalı kamyonet, aynı istikamette seyreden bir otomobile çarpmamak için ani manevra yaparak şarampole girdi. Kazada sürücü N.T. ile M.T. ve M.N.T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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