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Adıyaman'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
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Adıyaman'da meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa A. hafif yaralanırken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa A. idaresindeki 02 AEK 547 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 AT 537 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı Saat Kulesi Kavşağında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Mustafa A. hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahalesi yapılan Mustafa A. hastaneye gitmeyi redetti. Kaza yapan araçlar olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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