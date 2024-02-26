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Adıyaman'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

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Adıyaman'da, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Nusret D. idaresindeki 02 ADN 038 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Ş. idaresindeki 20 ACT 653 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasan Nusret D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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