Adıyaman'da Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Hasan Nusret D. idaresindeki 02 ADN 038 plakalı motosiklet ile Abdurrahman Ş. idaresindeki 20 ACT 653 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Hasan Nusret D. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN