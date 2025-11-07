Adıyaman'da Kamyonet Devrildi: 5 Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonetin devrilerek ters dönmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesi yakınlarında Hüseyin Kol idaresindeki kamyonet, virajı alamayarak kontrolden çıkıp takla attı. Ters dönen kazada kamyonet sürücüsü Hüseyin Kol ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN