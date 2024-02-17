Adıyaman'da Kamyon-Motosiklet Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

Adıyaman'da kamyonun altına giren motosiklette bulunan 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Feci kaza, Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine giden Orhan A. yönetimindeki 02 ADF 261 plakalı kamyon yolun sağına dönmek istediği esnada, petrol istasyonunun içinden gelen Mehmet Can Taşkıran (19) yönetimindeki motosiklet ile çarpıştı.

Kazada motosiklet kamyonun altına girerek, tekerin altında kaldı. Motosiklet sürücüsü de tekerin altında kalarak can verdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan bir şahıs ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Kaza yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans geldi. Yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kamyonunun altında kalan motosiklet sürücüsünün cansız bedeninin çıkartmak için olay yerine vinç çağrıldı. Kamyon vinç yardımı ile kaldırılarak, motosiklet ve sürücüsü tekerin altından çıkartıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının sonrasında motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - ADIYAMAN