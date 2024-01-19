Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Adıyaman'da meydana gelen kazada kamyon ile otomobil çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında Yunus A. idaresindeki 02 ADJ 598 plakalı kamyon ile Şakir T. idaresindeki 02 DZF 898 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Şakir T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Bulvarı Adıyaman Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title