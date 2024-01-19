Adıyaman'da Kamyon ile Otomobil Çarpıştı: 1 Yaralı

Adıyaman'da, kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Saat Kulesi yakınlarında Yunus A. idaresindeki 02 ADJ 598 plakalı kamyon ile Şakir T. idaresindeki 02 DZF 898 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Şakir T. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN