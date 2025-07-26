Adıyaman'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı

Adıyaman'da Kamyon Devrildi: Sürücü Yaralandı
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Adıyaman-Gölbaşı karayolunda, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Börgenek Köyü yakınlarında Sinan Ç. idaresindeki kamyon, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü Sinan Ç. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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