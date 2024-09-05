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Adıyaman'da Kamyon Devrildi, Sürücü Kurtarıldı

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Adıyaman'da hafriyat yüklü kamyonun devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkışan sürücü kurtarıldı.

Adıyaman'da devrilen kamyon içerisinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, A.A. idaresindeki hafriyat yüklü kamyon, Adıyaman merkez Mara Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü A.A. yaralandı. Kamyon içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları Acil Durum 3-sayfa İtfaiye Güncel Yaşam

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