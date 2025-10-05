Haberler

Adıyaman'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman'da Kamyon Devrildi: 1 Yaralı

Adıyaman-Şanlıurfa Karayolu'nda kontrolden çıkan bir kamyon devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı ve güvenlik önlemleri alındı. Soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da kontrolden çıkan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu 30.kilometrede sürücüsü öğrenilemeyen bir kamyon, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsünün hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Kaza sonrası alınan güvenlik tedbirlerinin ardından kamyon bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
