Adıyaman'da Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sürücsü kalp krizi geçiren otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarpma sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, öğle saatlerinde Kahta ilçesine bağlı Ortanca Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahta Devlet Hastanesi personeli Kadir Çoban (45) yönetimindeki 02 ACU 744 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Meyana gelen kazada sürücü Kadir Çoban ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan sürücü Kadir Çoban'ın kalp krizi geçirdiği ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN