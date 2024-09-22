Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: 4 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Bölükyayla beldesi yakınlarında Abdullah Mutlu idaresindeki 02 ACB 180 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 46 D 1146 plakalı Opel marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü ve araçlarda bulunan Songül Mutlu ile Yiğit Can Kaya yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN