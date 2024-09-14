Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Adıyaman'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Yasin D., idaresindeki 06 CVA 190 plakalı otomobil ile Hasan D. idaresindeki 06 BTH 886 plakalı otomobil, Adıyaman Açık Oto Pazarı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Hasan D. (33) ile araçlarda bulunan Meryem D. (58) ve Fadime S. (26), yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN