Adıyaman'da Kafa Kafaya Çarpışma: 1 Polis ve 1 Muhtar Ağır Yaralandı

Adıyaman'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada 1 polis ve 1 muhtar ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta kara yolu Hasancık köyü yakınlarında Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Cengiz A. (38), idaresindeki 34 BRA 677 plakalı otomobil ile Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde muhtar olan Ali A., idaresindeki 34 GIB 333 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda meydana gelen kazada polis memuru Cengiz A., ile mahalle muhtarı Ali A., yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, jandarma ekipleri, polis ekipleri ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahaleleri sonucunda yaralılar sıkıştığı yerden güçlükle çıkarıldı. Her iki yaralı, yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu hastanede yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN