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Adıyaman'da Kadınlar Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı

Adıyaman'da Kadınlar Arasında Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
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Adıyaman'da kadınlar arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda üç kişi yaralandı, kadın saldırganlar kaçtı.

Adıyaman'da kadınlar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Hastane Kavşağı yakınlarında iki kadın grup arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kadınların birbirine bıçakla saldırdığı kavgada Elif B., Melisa B. ve Ahmet K. yaralandı. Yaralılar kanlar içerisinde yere yığılırken kavgaya karışan isimleri henüz tespit edilemeyen kadın şahıslar olay yerinden hızla kaçtı.

Vücuduna aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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