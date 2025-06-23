Adıyaman'da Kadın Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı

Adıyaman'da Kadın Otomobilin Çarpması Sonucu Yaralandı
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Adıyaman merkezde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi üzerinde 06 BOR 528 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Ö'ye çarptı. Meydana gelen kazada Fatma Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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