Adıyaman'da Kaçan Sürücüye 24 Bin TL Cezası

Adıyaman'da, polis ekiplerinden kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan sürücüye 24 bin 647 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sakarya Caddesi üzerinde devriye görevi yapan yunus polis ekipleri, durumundan şüphelendiği A.U., isimli şahsı durdurmak istedi. Polis ekiplerinin dur ikazlarına uymayan şahıs Sakarya Caddesi üzerinde kaçmaya başladı. Polis ekipleriyle kovalamaca yaşayan şahıs, Beri Köprüsü yakınlarında yakalandı. Yakalanan şahsın toplama diye tabir edilen motosikleti trafikten men edilirken şahsa, ehliyetsizlikten, kask kullanmamaktan, polisin dur ikazına uymamaktan, ters şeride girmekten toplam 24 bin 647 TL para cezası kesildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN