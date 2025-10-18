Haberler

Adıyaman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 530 Paket Ele Geçirildi

Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, Şanlıurfa'dan kaçak sigara sevkiyatı sırasında 530 paket kaçak sigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı ve adli işlem başlatıldı.

Adıyaman'da jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda 530 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adıyaman'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Çalışma çerçevesinde, Şanlıurfa'dan Adıyaman'a kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine 2 şüpheli ve kullandıkları araç tespit edilerek durduruldu. Araç içerisindeki aramalarda 530 paket kaçak sigara ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
