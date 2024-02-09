Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da Kaçak Elektronik ve Mekanik Malzemeler Ele Geçirildi

Güncelleme:

Adıyaman'da jandarma tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, yaklaşık 3 milyon 600 bin TL değerinde kaçak elektronik ve mekanik malzemeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Ülkeye kaçak yollarla sokulan elektronik ve mekanik malzemeler Adıyaman'da jandarma tarafından ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri durumundan şüphelenilen ve durdurulan bir araçta çok sayıda elektronik ve mekanik malzeme ele geçirildi. Araç içerisinde 514 adet şarjlı el feneri, 133 adet oto teybi, 945 adet şarj kablosu, 49 adet fön makinesi, 180 adet makas, 43 adet oto hoparlörü, 67 el radyosu, 571 adet tıraş makinası, 124 adet madenci lambası, 38 adet mikrofon, 98 adet saç düzleştirici, 293 adet kulaklık, 116 adet geri görüş kamerası, 191 adet hesap makinesi, 30 adet elembi, 169 adet kol saati olmak üzere yaklaşık 3 milyon 600 bin TL piyasa değeri bulunan çeşitli marka elektronik ve mekanik kaçak eşya ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri M.K. ve M.A. isimli şüpheli şahısları gözaltına alarak işlem başlattı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Adıyaman Güvenlik Kaçakçılık 3.Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor 2024 All Star bu akşam var mı? 9 Şubat Cuma Survivor yeni bölüm bugün var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı? Gelinim Mutfakta 9 Şubat Canlı İzleme Linki! GELİNİM MUTFAKTA 1320. BÖLÜM FRAGMANI | Haftanın finalinde neler olacak? ATA AÖF'ün bütünleme sınav giriş belgeleri açıklandı mı? ATA AÖF Sınav Takvimi 2024! 9 ŞUBAT (BUGÜN) HANGİ DİZİLER VAR? | TV yayın akışı ve bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! Cuma namazı kaç rekat? Cuma namazı nasıl kılınır? Diyanet'e göre Cuma namazı kılınışı! Damla Ersubaşı kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı biyografisi! Cuma namazı kaç dk? Cuma namazı ne kadar, kaç dakika sürer? Cuma namazı ne zaman biter? Ömer Günel kimdir? Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kaç yaşında, nereli? Ömer Günel biyografisi! SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ne zaman, hangi tarihte 2024? UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI 2024 | Uluslar Lig'inde Türkiye'nin rakipleri kim oldu, hangi ülkeler? Survivor Ersin Korkut elendi mi? Survivor Ersin Korkut neden yok, neden elendi? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Şubat 2024 TCMB faiz kararı beklentisi nedir? Mevlid Kandili ne zaman 2024? Mevlid Kandili ayın kaçında, hangi tarihte idrak edecek? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 12 Ocak Cuma İstanbul cuma namaz saati!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title