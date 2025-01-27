Adıyaman'da Kablo Hırsızlığı: İki Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da kablo hırsızlığı olayına karışan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Boğazözü Köyü Kürk mezrasında, elektrik dağıtım şirketine ait 1 adet elektrik trafosu ve bu trafoya ait 30 metre uzunluğunda kablo çalan şahıslara yönelik çalışma başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde olayı gerçekleştiren 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken çalınan malzemeler ise bulunarak el konuldu. Gözaltına alınan 2 şahıs, jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN