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Adıyaman'da İtfaiye Ekipleri Dar Sokakta Zor Anlar Yaşadı

Adıyaman'da İtfaiye Ekipleri Dar Sokakta Zor Anlar Yaşadı
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Adıyaman'da bir yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, dar sokaklar ve sarkan iletişim kabloları nedeniyle zorlu bir süreç geçirdi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında can kaybı yaşanmazken, sokaktaki araçlar hafif hasar aldı.

Adıyaman'da bir yangın ihbarına giden itfaiye ekipleri, dar sokak ve sarkan iletişim kablolarından dolayı zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bir ikamet yangınına gitmeye çalışan itfaiye ekipleri, güzergahlarında hasarlı bina yıkımlarından dolayı ara sokaklara girmek zorunda kaldı. Yangın yerine kısa sürede ulaşmak için mücadele veren itfaiye ekipleri, girdikleri bir dar sokakta sıkıştı. İtfaiye ekipleri, yangında yaşanabilecek bir can kaybının olmaması ve daha çok yapının zarar görmemesi için dar sokakta ilerlemeye başladı. Ekiplerin ilerlemesiyle gecenin karanlığında depremden dolayı daha önceden hasar almasından kaynaklı yukarıdan aşağıya sarkan iletişim kabloları itfaiye aracına takıldı. Karanlıkta görülmeyen kabloların araca takılmasıyla bir adet tahta direk yola devrildi. Direğin devrilmesi sonucu dar sokakta bulunan 2 otomobil ve 1 motosiklet hafif şekilde hasar aldı.

Yaşanan olay sonrasında sokağa çıkan mahalle sakinleri, sokakların dar olmasına ve yaptıkları müracaatlara rağmen kaldırılmayan iletişim kablolarına tepki gösterdi. Uzun uğraşlar sonrası olay yerine yetişen itfaiye ekipleri yangına da müdahale ederek alevleri söndürdü. Evde maddi hasarın oluştuğu ve ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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