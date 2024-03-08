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Adıyaman'da işyeri hırsızlığı yapan 4 kişi tutuklandı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir işyerinden yapılan hırsızlık olayıyla ilgili olarak 4 kişi tutuklandı. İşyeri sahibine çalınan malzemeler teslim edildi.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde işyerinden hırsızlık yapan 4 kişi tutuklandı.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde ki işyerinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak Gölbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri titiz bir çalışma yürüttü. Çalışma sonrasında eşyaları ile birlikte A.B., O.B., H.B.B. ve İ.Ç.Y. gözaltına alındı.

Şahısların sorgulamalarının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İşyerinden çalınan malzemeler işyeri sahibine teslim edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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