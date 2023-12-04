Adıyaman'da istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde istinat duvarına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesine bağlı Yukarınasırlı köyü girişinde Hicabi A. idaresindeki 27 ALV 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan istinat duvarına çarptı. Meydana gelen kazada sürücü Hicabi A. yaralandı.

Yaralı, kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN