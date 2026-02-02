Paralarını alamadıklarını iddia eden işçiler eylem yaptı

Adıyaman'da, para alamadıklarını iddia eden bir firmanın işçileri eylem yaptı.

Adıyaman bir firmada elektrik işi yaptıklarını belirterek 3 aydır maaş alamadıklarını iddia eden yaklaşık 15 işçi eylem gerçekleştirdi. Adıyaman Kalesi yakınlarında eylem gerçekleştiren işçiler için olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Para alamadıkları için duruma tepki gösteren işçiler, para alana kadar eylemlerine devam edeceklerini söyledi. İşçiler, "Yaklaşık 3 aydır para alamıyoruz. Oldukça mağduruz. Bize çalışın dediler çalıştık bu defa da hakkımızı alamıyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN