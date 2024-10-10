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Adıyaman'da İş Yerinin Çatısında Yangın Çıktı

Adıyaman'da İş Yerinin Çatısında Yangın Çıktı
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Olayda ölen veya yaralanan olmadı, maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir iş yerinin çatısında çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinin Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinin çatı kısmında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Ekonomi 3-sayfa İtfaiye Çevre Yaşam Kahta

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