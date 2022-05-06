Adıyaman'da iş yerine saldırı

Adıyaman'da, bir iş yerinin camları kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından saldırılarak parçalandı.

Edinilen bilgilere göre, Hocaömer Mahallesinde bulunan E.Y'ye ait bir iş yerine gece saatlerinde gelen kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar, iş yerinin camlarına taş ve sopalarla saldırdı. İş yerinin camlarının parçalayan şahıs yada şahıslar daha sonra olay yerinden hızla kaçarak kayıplara karıştı. Durumu fark eden vatandaşlar polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların bulunması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa