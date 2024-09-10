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Adıyaman'da İş Yerinde Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da bir kişi, iş yerinde oturduğu esnada bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Adıyaman'da bir kişi, iş yerinde oturduğu esnada bir şahsın silahlı saldırısına uğrayarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Hocaömer Mahallesi eski SGK binası yakınlarında bir yakınıyla iş yerinde oturan Uğur Y.'nin yanına gelen kimliği belirsiz bir şahıs, belinden çıkardığı tabancayla ateş açtı. Henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı Uğur Y.'yi bacağından vuran şahıs, olay yerinden hızla kaçarken ayağından yaralanan Uğur Y. olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayı gerçekleştiren ve daha sonra kaçarak kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Saldırı 3-sayfa Güncel Polis

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