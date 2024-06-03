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Adıyaman'da İş Yerinde Bacada Yangın Çıktı

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Adıyaman'da, Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bulunan bir iş yerine ait bacada çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler söndürülürken, iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Adıyaman'da, bir iş yerine ait bacada çıkan yangın korkuttu.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı Caddesi Sümer Meydanı yakınlarında bulunan bir iş yerine ait bacada yangın meydana geldi. Çıkan yangın, kısa sürede büyürken durumu fark eden esnaflar itfaiye ekiplerine bilgi vererek alevlere müdahale etti. Yapılan müdahaleler sonucu alevler söndürülürken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş yerinin baca bölümünde maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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