Adıyaman'da İş Makinesi Altyapı Çalışmasında Yandı

Güncelleme:
Adıyaman'da altyapı çalışması sırasında bir iş makinesi, yer altındaki elektrik hattını koparıp alev aldı. Operatör canını son anda kurtarırken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Olayda yaralanan olmadı ise iş makinesi hasar gördü.

Adıyaman'da bir iş makinesi altyapı çalışması sırasında alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi'nde altyapı çalışması yapan bir iş makinesi iddiaya göre yer altından geçen elektrik hattını koparıp hatla temas etmesi sonucu bir anda alev aldı. Alev topuna dönen iş makinesinden atlayan operatör canını son anda kurtardı. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş makinesi hasar gördü.

Konuyla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
