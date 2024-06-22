Üye Girişi
Haberler

Adıyaman'da İş Makinesi Alev Aldı, Vidanjör Ekipleri Söndürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da seyir halindeyken alev alan bir iş makinesi, vidanjör ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmazken, iş makinesi maddi hasar gördü.

Adıyaman'da, seyir halindeyken alev alan iş makinesini yoldan geçen vidanjör ekipleri söndürdü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman-Samsat ilçe yol ayrımı kavşağı yakınlarında seyir halinde bulunan bir iş makinesi alev aldı. Alevlerin sardığı iş makinesini fark eden Adıyaman Valiliği İl Özel İdaresine bağlı vidanjör ekipleri, tankerde bulunan suyla alevlere müdahale etti. Vidanjör ekipleri tarafından alevler söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda iş makinesi vidanjör ekiplerinin müdahalesi sonucu hurdaya dönmekten son anda kurtuldu.

İş makinesinde maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adıyaman İtfaiye Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı

 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı

 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz

 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak

Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title